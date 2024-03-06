Британское посольство в Сане заявило о гибели двух моряков при атаке на True Confidence

«Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов. Они (хуситы — прим. ТАСС) должны остановиться», — говорится в заявлении диппредставительства, которое также выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших во время атаки.
Ранее судовладелец заявил Reuters, что пока не располагает информацией о состоянии 20 членов экипажа судна и 3 вооруженных охранников, которые должны были обеспечивать его безопасность. Он также сообщил, что балкер дрейфует, на его борту пожар.