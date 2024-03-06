МВД объявило в розыск журналиста Washington Examiner Тома Рогана

Ранее журналист был включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. В мае 2018 года СК РФ сообщал о возбуждении уголовных дел по «террористическим» статьям в отношении Рогана за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, и против редактора Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.