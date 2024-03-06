В Бресте осудили двух уклонистов от воинской службы

Заседания прошли в выездном формате в Военном комиссариате Бреста и Брестского района. На открытые судебные процессы были приглашены молодые люди призывного возраста.
Оба обвиняемых, будучи надлежащим образом извещенными о необходимости прибытия в военный комиссариат на медицинское освидетельствование, в установленное время и до окончания призыва умышленно не явились в военкомат. При этом уважительных причин у молодых людей не было.
В суде они признали вину в полном объеме и мотивировали свои действия непониманием последствий своих действий.
Суд Брестского района вынес в отношении каждого молодого человека обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ на срок 320 и 360 часов.
Приговоры в законную силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.
После судебного заседания государственный обвинитель — прокурор Брестского района Василий Дешко — разъяснил молодым людям призывного возраста нормы ответственности за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.