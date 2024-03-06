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В Бресте осудили двух уклонистов от воинской службы

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестского района поддержала государственное обвинение по двум уголовным делам в отношении молодых людей, обвиняющихся в уклонении от воинской службы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Заседания прошли в выездном формате в Военном комиссариате Бреста и Брестского района. На открытые судебные процессы были приглашены молодые люди призывного возраста.

Оба обвиняемых, будучи надлежащим образом извещенными о необходимости прибытия в военный комиссариат на медицинское освидетельствование, в установленное время и до окончания призыва умышленно не явились в военкомат. При этом уважительных причин у молодых людей не было.

В суде они признали вину в полном объеме и мотивировали свои действия непониманием последствий своих действий.

Суд Брестского района вынес в отношении каждого молодого человека обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ на срок 320 и 360 часов.

Приговоры в законную силу не вступили, могут быть обжалованы и опротестованы в апелляционном порядке.

После судебного заседания государственный обвинитель — прокурор Брестского района Василий Дешко — разъяснил молодым людям призывного возраста нормы ответственности за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.