17-этажный жилой комплекс загорелся в Алматы

В 22:44 час.силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по адресу пр. Аль Фараби, 41/2 Бостандыкского района, сообщает ИА El.kz, ссылаясь на МЧС.