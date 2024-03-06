Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

17-этажный жилой комплекс загорелся в Алматы

В 22:44 час.силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по адресу пр. Аль Фараби, 41/2 Бостандыкского района, сообщает ИА El.kz, ссылаясь на МЧС.
Источник: gov.kz

В считанные минуты, на место пожара прибыли первыми расчеты сразу нескольких подразделений.

В ходе разведки, звенья газодымозащитной службы установили горение домашних вещей в квартире на 7-м этаже 17-ти этажного жилого дома, на лестничных клетках создалось задымление.

Решающим направлением тушения было выбрано спасание и эвакуация людей. Некоторые жильцы самоэвакуировались.

В ходе тушения пожара развернута пожарная автолестница. Принятыми мерами пожар локализован в 23.01, ликвидирован полностью в 23:08.

пожары