17-этажный жилой комплекс загорелся в Алматы

В считанные минуты, на место пожара прибыли первыми расчеты сразу нескольких подразделений.
В ходе разведки, звенья газодымозащитной службы установили горение домашних вещей в квартире на 7-м этаже 17-ти этажного жилого дома, на лестничных клетках создалось задымление.
Решающим направлением тушения было выбрано спасание и эвакуация людей. Некоторые жильцы самоэвакуировались.
В ходе тушения пожара развернута пожарная автолестница. Принятыми мерами пожар локализован в 23.01, ликвидирован полностью в 23:08.