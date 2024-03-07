В Курской области объявили ракетную опасность

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Утром в среду Старовойт сообщил, что противник нанес два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом.