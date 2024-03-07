МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили живую силу ВСУ на северском направлении

«Расчеты РСЗО “Град”, получив задачу на боевую работу, под покровом ночи выдвинулись в район стрельбы. После проведения корректировки боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили скопление пехоты противника, не оставляя ему ни единого шанса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт тульских десантников.