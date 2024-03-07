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МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили живую силу ВСУ на северском направлении

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили живую силу ВСУ на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Расчеты РСЗО “Град”, получив задачу на боевую работу, под покровом ночи выдвинулись в район стрельбы. После проведения корректировки боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили скопление пехоты противника, не оставляя ему ни единого шанса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Эта информация была передана на командный пункт тульских десантников.