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Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 на северодонецком направлении поразил опорные пункты и живую силу ВСУ, видео предоставило Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, поразила опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях.

По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.