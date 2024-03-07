Экипаж Ка-52 поразил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, поразила опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях.
По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.