«Один расчет ЗРК “Оса-АКМ” группировки войск “Восток” за неделю уничтожает свыше десяти воздушных целей… Эффективность ЗРК “Оса-АКМ” доказывается каждое боевое дежурство. Только за последнюю неделю один расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ. Есть в списке сбитых трофеев самолеты и ударные вертолеты противника, но таких целей в зоне ответственности Приморских зенитчиков становится все меньше», — говорится в сообщении.