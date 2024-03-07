В Минобороны рассказали о работе расчетов ЗРК «Оса» в зоне СВО

«Один расчет ЗРК “Оса-АКМ” группировки войск “Восток” за неделю уничтожает свыше десяти воздушных целей… Эффективность ЗРК “Оса-АКМ” доказывается каждое боевое дежурство. Только за последнюю неделю один расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ. Есть в списке сбитых трофеев самолеты и ударные вертолеты противника, но таких целей в зоне ответственности Приморских зенитчиков становится все меньше», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что комплексы малого радиуса действия могут уничтожать воздушные цели на расстоянии до десяти километров — сейчас это в основном беспилотные летательные аппараты ВСУ различных типов.
Сообщается, что на борту «Осы» установлено меньше электроники, чем на современных комплексах, поэтому результаты действий аппарата зависят от профессиональной работы экипажа.
В этом, по словам командира ЗРК «Оса-АКМ» с позывным «Казак», и есть преимущество «Осы».