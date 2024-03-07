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В Минобороны рассказали о работе расчетов ЗРК «Оса» в зоне СВО

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дивизионы зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск (сил) «Восток» эффективно прикрывают позиции российских войск от средств воздушного нападения противника на Южнодонецком направлении, уничтожив за последнюю неделю десять ударных и разведывательных беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Один расчет ЗРК “Оса-АКМ” группировки войск “Восток” за неделю уничтожает свыше десяти воздушных целей… Эффективность ЗРК “Оса-АКМ” доказывается каждое боевое дежурство. Только за последнюю неделю один расчет уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ. Есть в списке сбитых трофеев самолеты и ударные вертолеты противника, но таких целей в зоне ответственности Приморских зенитчиков становится все меньше», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что комплексы малого радиуса действия могут уничтожать воздушные цели на расстоянии до десяти километров — сейчас это в основном беспилотные летательные аппараты ВСУ различных типов.

Сообщается, что на борту «Осы» установлено меньше электроники, чем на современных комплексах, поэтому результаты действий аппарата зависят от профессиональной работы экипажа.

В этом, по словам командира ЗРК «Оса-АКМ» с позывным «Казак», и есть преимущество «Осы».