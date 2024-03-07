В Брянской области уничтожили два беспилотника

Два БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз. Украинские дроны были сбиты в ночь с 6 на 7 марта над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет.