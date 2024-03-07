Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской областями, сообщили в четверг в Минобороны.