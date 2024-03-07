Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

В оборонном ведомстве заявили, российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — уточнили в министерстве.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.