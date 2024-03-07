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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили украинский беспилотник над Курской областью и уничтожили еще три над Брянской и два над Тульской областями, сообщили в четверг в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

В оборонном ведомстве заявили, российские военные пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — уточнили в министерстве.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.