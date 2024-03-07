В Саратовской области осужденные устроили погром в колонии

«В ИК-4 УФСИН России по Саратовской области осужденный Г., являющийся злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (имеет 54 взыскания) и содержащийся в отряде со строгими условиями отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения. Противоправные действия осужденного, отбывающего наказание по ст. 105 УК РФ (убийство — прим. ТАСС), поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество — сломавших окна и отсекающие двери в отряде», — сообщили в управлении.
В пресс-службе уточнили, что сотрудники администрации колонии потребовали у осужденного выдать находящийся у него запрещенный предмет. После отказа к нему «была применена физическая сила — загиб обеих рук за спину и удержание». В ведомстве добавили, что после разъяснительной беседы осужденные отказались от своих противоправных действий. Физическая сила к ним не применялись. Сейчас проводится оценка размера причиненного материального ущерба. «Обстановка в учреждении контролируется сотрудниками администрации, колония функционирует в штатном режиме», — заключили в управлении.
Исправительная колония № 4 в Пугачеве известна тем, что там отбывал наказание «скопинский маньяк» Виктор Мохов. В 2000 году он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет, изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года его освободили после отбытия срока.