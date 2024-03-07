В Саратовской области осужденные устроили погром в колонии

Исправительная колония № 4 в Пугачеве известна тем, что там отбывал наказание «скопинский маньяк» Виктор Мохов. В 2000 году он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет, изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года его освободили после отбытия срока.