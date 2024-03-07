СК РФ объявил в розыск более 700 воюющих за ВСУ наемников

«На основании полученных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно по ч. 3 ст. 359 УК РФ (“Наемничество”) в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлено более 700 иностранцев. Часть из них заочно арестована», — говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкину был представлен доклад по уголовным делам данной категории, переданным для направления в суд и заочного осуждения, среди них и обвинения против граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые воевали на стороне Украины в составе «Грузинского национального легиона».
Председатель СК также подчеркнул важность активной работы по привлечению иностранных наемников к ответственности. Виновные лица неминуемо должны быть уголовно наказаны, заключил он.
До этого, 28 февраля, Бастрыкин сообщал, что были установлены личности 590 воюющих на стороне Украины наемников. По его словам, в их числе граждане США, Грузии и подданные Великобритании. СК расследует уголовные дела в отношении них. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений.
Ранее, 16 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. По его словам, в стране осталось менее половины иностранных наемников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.