СК РФ объявил в розыск более 700 воюющих за ВСУ наемников

До этого, 28 февраля, Бастрыкин сообщал, что были установлены личности 590 воюющих на стороне Украины наемников. По его словам, в их числе граждане США, Грузии и подданные Великобритании. СК расследует уголовные дела в отношении них. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что военнослужащие ряда стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений.