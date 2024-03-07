Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами

Известно, что с января фирма получила 136 партий молочной продукции. Товар должен был напрямую распространяться в детские сады, однако неожиданно в процессе возникло промежуточное звено — продукция оказывалась на неком «фантомном складе», который не значился в ветеринарных документах. Фирма сообщила, что поставщиком продукции было некое предприятие, которое закупало товар на заводе. Однако после проверки по указанному адресу был обнаружен только многоквартирный жилой дом. Таким образом, склад признали несуществующим.
«Проведен профилактический визит в отношении компании. Разъяснены требования законодательства, предъявляемые к оформлению ветеринарных сопроводительных документов на перемещение продукции», — сообщили в Россельхознадзоре.
Как отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, подобные «фантомные склады» фирмы всë чаще используют для того, чтобы ввозить контрафактную продукцию. По его словам, это стало уже распространенной схемой, из-за которой дети всë чаще попадают в больницы с отравлениями.
«Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады. Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит (чем их больше, тем сложнее выйти на след). На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман. Иногда же некачественную продукцию выпускает сам завод», — объяснил специалист.
Об обнаружении фантомной площадки по обороту молочной продукции управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщало 19 февраля. Выявить нарушение удалось благодаря наблюдению за данными в ветеринарной информационной системе «Меркурий», которые вносила компания ООО «Комбинат питания № 1», снабжающая питанием детские сады Оренбурга.
Ранее, в ноябре 2023 года, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии была раскрыта масштабная коррупционная схема при экспорте молочной продукции в Россию. В результате были задержаны 26 человек, еще 15 причастных к мошенничеству арестованы. К преступной схеме, в частности, причастны представители предприятия «Бабушкина крынка». Лукашенко сообщил, что замешанные в деле белорусские компании имели подконтрольные субъекты хозяйствования на территории РФ, что позволяло им продавать продукцию с минимальной наценкой, а после реализовывать товар конечному потребителю по более высокой стоимости, занижая налогооблагаемую базу.