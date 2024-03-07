Россельхознадзор раскрыл преступную схему с «фантомными» молочными продуктами

Ранее, в ноябре 2023 года, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии была раскрыта масштабная коррупционная схема при экспорте молочной продукции в Россию. В результате были задержаны 26 человек, еще 15 причастных к мошенничеству арестованы. К преступной схеме, в частности, причастны представители предприятия «Бабушкина крынка». Лукашенко сообщил, что замешанные в деле белорусские компании имели подконтрольные субъекты хозяйствования на территории РФ, что позволяло им продавать продукцию с минимальной наценкой, а после реализовывать товар конечному потребителю по более высокой стоимости, занижая налогооблагаемую базу.