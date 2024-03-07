Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, группировка «Центр» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского и Розовки, а также семь контратак в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.
Потери украинских войск составили примерно 390 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и САУ «Гвоздика». Уничтожен также полевой склад боеприпасов.
На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки (ЛНР), а также отразила шесть контратак 57-й мотопехотной бригады в районе Синьковки (Харьковская область). Противник потерял около 40 солдат, два автомобиля и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении Южная группировка также заняла более выгодные рубежи, отразив атаку 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и нанеся поражение 24-й, 28-й, 33-й механизированным, 79-й и 92-й десантно-штурмовым бригадам. Потери украинской армии составили: около 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов.
На Южнодонецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю. Ее подразделения нанесли огневое поражение скоплениям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах сел Шевченко, Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область), а также отразили контратаку 72-й механизированной бригады. ВСУ потеряли примерно 160 человек, два бронетранспортера, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».
На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригадам, 35-й бригаде морской пехоты и 15-й бригаде Нацгвардии Украины в районах Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область). Потери противника составили: около 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, американская артсистема М777 и станция РЭБ «Анклав-В». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары, поразив живую силу и технику противника в 109 районах, склад топлива и пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.
Силы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиационную бомбу AASM Hammer, а также 123 дрона.