На Донецком направлении Южная группировка также заняла более выгодные рубежи, отразив атаку 31-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР) и нанеся поражение 24-й, 28-й, 33-й механизированным, 79-й и 92-й десантно-штурмовым бригадам. Потери украинской армии составили: около 200 военнослужащих, три танка, две БМП, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов.