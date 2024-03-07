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Инцидент на «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника

ТАСС, 7 марта. Технологический инцидент на промышленной площадке «Северстали» в Череповце произошел из-за попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) неустановленной принадлежности. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«В Вологодской области на предприятии “Северсталь” сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — привела пресс-служба слова Филимонова.

По его словам, «в результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме».

На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе «Северстали», утром 7 марта в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются.