Инцидент на «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника

«В Вологодской области на предприятии “Северсталь” сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — привела пресс-служба слова Филимонова.
По его словам, «в результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме».
На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Пострадавших в результате ЧП нет.
Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе «Северстали», утром 7 марта в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются.