WP: в США начали расследование возможного применения Россией систем Starlink

После начала военных действий на территории Украины в 2022 году SpaceX объявила, что предоставила Украине тысячи терминалов Starlink в виде пожертвований, а также поставок, оплаченных американскими военными или украинскими волонтерами. В феврале издание Defense One со ссылкой на украинские источники писало, что российские войска используют услуги связи системы Starlink. По их словам, ее применяют на всей территории боевых действий.