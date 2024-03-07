WP: в США начали расследование возможного применения Россией систем Starlink

По информации газеты, демократы Джейми Раскин и Роборт Гарсия отправили письмо компании с требованиями прокомментировать утверждения украинской разведки, что Россия использует терминалы Starlink в боевых действиях на территории Украины. В письме компании, которое есть в распоряжении WP, говорится, что возможное использование терминалов противоречит санкциям США.
Конгрессмены уточнили, что системы Starlink дают Украине возможность обеспечить надежное подключение к интернету, что в том числе необходимо для коммуникации военных, отслеживания беспилотников и координации артиллерийских ударов. По их словам, использование терминалов Россией дает ей аналогичные преимущества в боевых действиях.
Илон Маск, которому принадлежит Starlink, заявлял, что компания «прямо или косвенно не продавала России ни одного терминала», передает WP. Конгрессмены сообщили об обеспокоенности, что Москва может получать системы в обход санкций, покупая их через посредников. Расследование, по их словам, находится на начальном этапе.
После начала военных действий на территории Украины в 2022 году SpaceX объявила, что предоставила Украине тысячи терминалов Starlink в виде пожертвований, а также поставок, оплаченных американскими военными или украинскими волонтерами. В феврале издание Defense One со ссылкой на украинские источники писало, что российские войска используют услуги связи системы Starlink. По их словам, ее применяют на всей территории боевых действий.
Петр Бузлаев