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WP: в США начали расследование возможного применения Россией систем Starlink

Демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении компании миллиардера Илона Маска SpaceX, пишет The Washington Post. Причиной стало возможное незаконное использование Россией терминалов Starlink в конфликте на территории Украины.
Источник: AFP 2023

По информации газеты, демократы Джейми Раскин и Роборт Гарсия отправили письмо компании с требованиями прокомментировать утверждения украинской разведки, что Россия использует терминалы Starlink в боевых действиях на территории Украины. В письме компании, которое есть в распоряжении WP, говорится, что возможное использование терминалов противоречит санкциям США.

Конгрессмены уточнили, что системы Starlink дают Украине возможность обеспечить надежное подключение к интернету, что в том числе необходимо для коммуникации военных, отслеживания беспилотников и координации артиллерийских ударов. По их словам, использование терминалов Россией дает ей аналогичные преимущества в боевых действиях.

Илон Маск, которому принадлежит Starlink, заявлял, что компания «прямо или косвенно не продавала России ни одного терминала», передает WP. Конгрессмены сообщили об обеспокоенности, что Москва может получать системы в обход санкций, покупая их через посредников. Расследование, по их словам, находится на начальном этапе.

После начала военных действий на территории Украины в 2022 году SpaceX объявила, что предоставила Украине тысячи терминалов Starlink в виде пожертвований, а также поставок, оплаченных американскими военными или украинскими волонтерами. В феврале издание Defense One со ссылкой на украинские источники писало, что российские войска используют услуги связи системы Starlink. По их словам, ее применяют на всей территории боевых действий.

Петр Бузлаев

расследование