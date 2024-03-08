Трех оперативников МВД, подозреваемых в избиениях, оправдали в суде в Приморье

Фигурантов дела обвиняли по пунктам «а, б», части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Троих мужчин подозревали в том, что в августе 2018 года они избили подозреваемого, который якобы был причастен к краже автомобилей. Досталось мужчине и от электрошокера.