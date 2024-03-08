Трех оперативников МВД, подозреваемых в избиениях, оправдали в суде в Приморье

Прокуратура не согласна с решением Артемовского городского суда в отношении трех подозреваемых по делу об избиениях. На скамье подсудимых оказались оперативники уголовного розыска УМВД и получили оправдательный приговор, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Фигурантов дела обвиняли по пунктам «а, б», части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Троих мужчин подозревали в том, что в августе 2018 года они избили подозреваемого, который якобы был причастен к краже автомобилей. Досталось мужчине и от электрошокера.
Суд посчитал подозреваемых непричастными к преступлению, несмотря на представленные прокурором доказательства.
Сторона обвинения подала апелляцию.
Напомним, ранее «КП» писала о том, что следователи раскрыли преступление полицейского по статье о халатности.