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Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на авдеевском направлении

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в пятницу, 8 марта, поделились в Минобороны.
Источник: РИА "Новости"

«Выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тыс. м, за облаками, всё вооружение сработало штатно», — рассказал командир экипажа самолета Су-34.

Для удара использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Они позволяют поражать цель с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Разведка подтвердила успешное поражение укрепрайона ВСУ. После этого самолеты вернулись на аэродром вылета.

Ранее, 6 марта, в Минобороны рассказали, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Уничтожение опорного пункта и живой силы противника происходило при помощи неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8.

До этого, 4 марта, российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении.

Перед этим, 26 февраля, в Минобороны РФ показали, как истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне спецоперации. В результате бомбардировки все цели были уничтожены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.