Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на авдеевском направлении

«Выполнил полет на уничтожение военных объектов противника с применением бомбового вооружения. Полет прошел на высоте 11 тыс. м, за облаками, всё вооружение сработало штатно», — рассказал командир экипажа самолета Су-34.
Для удара использовались неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Они позволяют поражать цель с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Разведка подтвердила успешное поражение укрепрайона ВСУ. После этого самолеты вернулись на аэродром вылета.
Ранее, 6 марта, в Минобороны рассказали, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Уничтожение опорного пункта и живой силы противника происходило при помощи неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8.
До этого, 4 марта, российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении.
Перед этим, 26 февраля, в Минобороны РФ показали, как истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне спецоперации. В результате бомбардировки все цели были уничтожены.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.