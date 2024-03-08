Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на авдеевском направлении

Перед этим, 26 февраля, в Минобороны РФ показали, как истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил вражескую бронированную технику, а также скопление живой силы противника на купянском направлении в зоне спецоперации. В результате бомбардировки все цели были уничтожены.