В Приморье за сутки потушено пять природных пожаров

В течение последних суток в Приморье произошли шесть природных пожаров, общая площадь которых составила 309 гектаров. Пятеро из них были успешно ликвидированы. Однако один пожар до сих пор продолжает активно распространяться в районе села Малая Кема Тернейского муниципального округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Один из этих пожаров, площадью девять гектаров, был потушен на территории Министерства обороны РФ в поселке Южнореченск Шкотовского округа.
Еще четыре пожара зарегистрировали на землях других категорий и все они были ликвидированы за прошедшие сутки. В селе Сокольчи Лазовского округа пожар удалось поутшить на площади 11 гектаров при участии 12 человек и двух единиц техники. В Находке, 10 человек справились с возгоранием на площади 80 гектаров, В поселке Раздольном Надеждинского района площадь пожара составила пять гектаров, в тушении которого приняли участие пять человек и одна машина. В поселке Новонежино Шкотовского округа, пять специалистов с одной единицей техники справились с возгоранием.
В общей сложности, в крае зарегистрировано 30 термических аномалий. По состоянию на утро 8 марта, было зарегистрировано две термические аномалии, одна из которых совпала с лесным пожаром, а вторая, в Лазовском округе, была ликвидирована.
В Хасанском округе продолжают свою работу 35 сотрудников краевой государственной противопожарной службы и 25 человек из «Приморской авиабазы».
Напомним, 4 марта на юге Приморья введен особый противопожарный режим. Он действует на территориях Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.