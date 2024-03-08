В Приморье за сутки потушено пять природных пожаров

Еще четыре пожара зарегистрировали на землях других категорий и все они были ликвидированы за прошедшие сутки. В селе Сокольчи Лазовского округа пожар удалось поутшить на площади 11 гектаров при участии 12 человек и двух единиц техники. В Находке, 10 человек справились с возгоранием на площади 80 гектаров, В поселке Раздольном Надеждинского района площадь пожара составила пять гектаров, в тушении которого приняли участие пять человек и одна машина. В поселке Новонежино Шкотовского округа, пять специалистов с одной единицей техники справились с возгоранием.