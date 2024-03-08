В Башкирии загорелся православный храм

В селе Писарево Шаранского района Башкирии загорелся православный храм. Об этом сообщило региональное МЧС.
Пожар случился в здании православного прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы «Нефтекамской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)» на улице Центральной. Тревожный вызов в службу спасения поступил 7 марта за десять минут до полуночи.
На тушение были направлены семь человек и четыре единицы техники. К их прибытию горение было по всей площади храма. По предварительным данным, погибших и травмированных в инциденте нет.