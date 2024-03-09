Пожар в детском саду и школе произошел в селе Каменка Иркутской области

В Иркутской области недавно произошел пожар в одном из социальных учреждений. Все случилось в селе Каменка Нижнеудинского района. Днем 7 марта загорелось здание площадью 600 квадратных метров, где находились начальная школа и детский сад.
— Для тушения пожара было задействовано 23 человека и 4 единицы специальной техники. Благодаря их быстрой реакции удалось предотвратить распространение огня на соседние дома. К счастью, никто не пострадал, — сообщает Байкал24.
Следователи в настоящее время проводят расследование, опрашивая сотрудников учреждения и выясняя причину возгорания.