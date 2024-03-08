Президент Эквадора продлил режим ЧП для борьбы с преступностью

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 марта. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране на 30 дней для борьбы с преступностью. Об этом сообщила администрация главы государства.
«Президент республики Даниэль Нобоа решил продлить еще на 30 дней чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними потрясениями и наличием внутреннего вооруженного конфликта», — говорится в заявлении.
Согласно заявлению властей, режим ЧП продолжит действовать на территории всей страны «для обеспечения общественного порядка, социального мира и мирного сосуществования». Указ президента, в частности, предусматривает повышенный контроль над всеми тюрьмами страны.
Нобоа ввел чрезвычайное положение сроком на 60 дней для установления порядка в тюрьмах после побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса по прозвищу Фито 8 января. С момента объявления режима ЧП были задержаны свыше 10 тыс. подозреваемых в причастности к вооруженным беспорядкам.
В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле прошлого года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.