Крупный пожар произошел в ресторане в Усть-Каменогорске

«8 марта в 6.15 в Усть-Каменогорске поступил вызов о том, что горит ресторан. Незамедлительно к месту по повышенному номеру вызова были направлены силы и средства службы пожаротушения. Из-за раннего утра людей в ресторане не было. Произошло загорание деревянных конструкций летней кухни, пристроенной к основному зданию ресторана. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован на площади 290 кв.м», — говорится в сообщении в пятницу.