Главу Следкома заинтересовали тюльпанщики с пистолетом во Владивостоке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по курьезному случаю, произошедшему во Владивостоке. Накануне, 7 марта, в городе подрались продавцы тюльпанов — глава СК запросил доложить обо всех деталях заведенного уголовного дела, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как стало известно ранее, на улице Борисенко подрались продавцы тюльпанов. Это произошло 6 марта. У одного из участников был предмет, похожий на оружие. Примечательно, что драка проходила в присутствии детей. Следователи завели уголовное дело по факту хулиганских действий. Кстати, прилетело продавцам и за цветы, которыми они, как выяснилось, торговали незаконно.
Напомним, видео с инцидентом разлетелось по социальным сетям, о чем писала «Комсомолка». Предположительно, подрались мужчины из-за конкуренции за точку. Один повалил другого на асфальт.