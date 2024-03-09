Главу Следкома заинтересовали тюльпанщики с пистолетом во Владивостоке

Как стало известно ранее, на улице Борисенко подрались продавцы тюльпанов. Это произошло 6 марта. У одного из участников был предмет, похожий на оружие. Примечательно, что драка проходила в присутствии детей. Следователи завели уголовное дело по факту хулиганских действий. Кстати, прилетело продавцам и за цветы, которыми они, как выяснилось, торговали незаконно.