В Гомеле бесправник наехал задним ходом на трехлетнего ребенка прямо во дворе жилого дома

В УВД Гомельского облисполкома рассказали, что в областном центре водитель наехал на трехлетнего ребенка прямо во дворе жилого дома.
Около 16:50 39-летний мужчина находился за рулем «Фольксваген Таурег». Во дворе жилого дома по адресу Дворникова, 32 он двигался задним ходом. Там он совершил наезд на ребенка в возрасте трех лет.
Пока обстоятельства ДТП выясняются, в ГАИ отмечают, что ребенок находится в реанимации, он получил травмы. А еще, подчеркивают правоохранители, водитель был лишен прав управления авто.