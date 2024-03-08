Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Волгограде вводили ограничения в воздушном пространстве

ВОЛГОГРАД, 8 мар — РИА Новости. Ограничения в воздушном пространстве вводили в Волгограде на фоне атаки БПЛА, из-за этого самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань, два рейса из Москвы были задержаны, сейчас ограничения сняты, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
Источник: © РИА Новости

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи и утром средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. По информации губернатора региона, жертв и разрушений нет.

«В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании “Уральские авиалинии” из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром в Астрахань. Также задержаны два рейса из Москвы, авиакомпании “Победа” и “Аэрофлот”.

сообщила Голодова

По ее словам, на данный момент все ограничения сняты, ожидается прибытие задержанных рейсов.