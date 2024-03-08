Под Воронежем водитель «Лады» устроил ДТП с двумя грузовиками и одним погибшим

63-летний местный житель на «Ладе-Весте» не посмотрел, как следует, на дорогу перед тем, как сделать разворот, и врезался во встречный грузовик «Ниссан-Паффайндер» с прицепом. Фура по инерции отлетела на другую полосу и там столкнулась с «КамАЗом» с прицепом.