Под Воронежем водитель «Лады» устроил ДТП с двумя грузовиками и одним погибшим

В четверг, 7 марта, около 10 часов утра в Лискинском районе на 17 километре дороги М-4 «Дон» — Лиски случилась авария, закончившаяся гибелью человека.
63-летний местный житель на «Ладе-Весте» не посмотрел, как следует, на дорогу перед тем, как сделать разворот, и врезался во встречный грузовик «Ниссан-Паффайндер» с прицепом. Фура по инерции отлетела на другую полосу и там столкнулась с «КамАЗом» с прицепом.
Водитель «Ниссана» умер до приезда скорой. 65-летнему шоферу «КамАЗа», жителю Бобровского района, госпитализация не потребовалась. Как ни удивительно, похоже, не попал в больницу и водитель легковой машины.
— Всего 7 марта в Воронежской области случилось 163 ДТП, 125 из них — в Воронеже, 28 — на дорогах в районах и 10 — на федеральных трассах. В десяти авариях один человек погиб, десять получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.