Стали известны подробности утреннего ДТП в Набережных Челнах

Напомним, сегодня в четыре часа утра перед Орловским кольцом в направлении ГЭС произошло ДТП. Daewoo Nexia вылетела по прямой у кольца и врезалась в автобус «ПАЗ» и «ГАЗель». Напомним, что автобус и маршрутка были без пассажиров.