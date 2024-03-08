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Сотрудника разведки США арестовали за продажу Китаю секретной информации

Аналитик разведки США сержант Корбейн Шульц арестован по обвинению в продаже Китаю конфиденциальных документов Пентагона, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на материалы дела. Документы, в частности, содержали информацию о системах вооружения и противоракетной обороны, предоставленных США для обороны Тайваня. По данным американской прокуратуры, с получателем документов Корбейн Шульц сотрудничал более года.
Источник: Reuters

Согласно материалам следствия, Корбейну Шульцу 24 года, он родился в Техасе. В ноябре 2018 года он был принят на службу в 506-й пехотный полк США. Его обвиняют в использовании служебного положения для передачи секретных документов жителю Гонконга. Его имя не приводится. За передачу данных, по данным следствия, сержант получил около $42 тыс. Всего в деле Корбейна Шульца содержится шесть пунктов обвинения, включая сговор и взяточничество.

CBS News отмечает, что в обвинительном постановлении китайское правительство не упоминается в качестве получателя информации или заказчика. Однако там указано, что большая часть переданной Корбейном Шульцем секретной информации связана именно с Китаем и Тайванем.

По данным прокуратуры, впервые с заказчиком информации Корбейн Шульц установил связь в июне 2022 года. Они общались с помощью приложений для обмена зашифрованными сообщениями, уточняет CBS News. За денежное вознаграждение аналитик американской разведки согласился передавать «эксклюзивные документы» оборонного ведомства США о Тайване, а также информацию, связанную с военным конфликтом России и Украины и «работоспособностью военных систем США», говорится в судебных документах.

Всего, как утверждается, Корбейн Шульц передал заказчику десятки конфиденциальных записей. Первое судебное заседание по его делу состоится сегодня, 8 марта.

расследование