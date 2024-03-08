Сотрудника разведки США арестовали за продажу Китаю секретной информации

Согласно материалам следствия, Корбейну Шульцу 24 года, он родился в Техасе. В ноябре 2018 года он был принят на службу в 506-й пехотный полк США. Его обвиняют в использовании служебного положения для передачи секретных документов жителю Гонконга. Его имя не приводится. За передачу данных, по данным следствия, сержант получил около $42 тыс. Всего в деле Корбейна Шульца содержится шесть пунктов обвинения, включая сговор и взяточничество.