В Алматы случился пожар на рынке «Жибек-Жолы»

Как рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, сегодня, в 11:50, поступило сообщение о загорании здания в Турксибском районе, по адресу ул. Сейфуллина 9 а. Силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова.