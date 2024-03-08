В Алматы случился пожар на рынке «Жибек-Жолы»

Как рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, сегодня, в 11:50, поступило сообщение о загорании здания в Турксибском районе, по адресу ул. Сейфуллина 9 а. Силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова.
«По прибытии обнаружено горение оргтехники с переходом на мебель кабинета административного помещения на 4 этаже четырехэтажного ТЦ “Жибек жолы” на площади 20 кв.м».
В ходе разведки и тушения пожара звеньями газодымозащитной службы организована эвакуация посетителей.
Также развернута пожарная автолестница, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
Принятыми мерами достигнута локализация в 12:13. Угроза распространения огня снята. Пожар ликвидирован в 12:21.
Ранее стало известно, что пожарные спасли в Астане девушку.