Люксовый Mercedes депутата перевернулся в центре Волгограда

ДТП с премиальным внедорожником и «Ладой» произошло утром в центре Волгограда в Международный женский день 8 марта. На повороте с проспекта Ленина на улицу Ленина между обладминистрацией и краеведческим музеем перевернулся Mercedes-Benz G-Класс. На кадрах появившегося в сети видео с места аварии возле «Гелендвагена» находился депутат областной думы Денис Хлыбов. В премиальный внедорожник врезался водитель Lada Priora, который проехал перекресток на красный, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по региону.