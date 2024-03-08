Люксовый Mercedes депутата перевернулся в центре Волгограда

ДТП с премиальным внедорожником и «Ладой» произошло утром в центре Волгограда в Международный женский день 8 марта. На повороте с проспекта Ленина на улицу Ленина между обладминистрацией и краеведческим музеем перевернулся Mercedes-Benz G-Класс. На кадрах появившегося в сети видео с места аварии возле «Гелендвагена» находился депутат областной думы Денис Хлыбов. В премиальный внедорожник врезался водитель Lada Priora, который проехал перекресток на красный, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по региону.
— По предварительной информации, в 8.05 часов водитель Lada Priora 1992 года рождения двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина проехал на красный сигнал светофора, — рассказали в главке.
Депутатский Mercedes оказался на боку. За рулем в момент аварии был сам Денис Хлыбов. В больницу с места аварии увезли находившуюся на пассажирском сидении «Гелендвагена» 43-летнюю женщину.
После появилось видео момента ДТП с «Мерседесом» депутата облдумы 8 марта в Волгограде.