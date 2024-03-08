Стеллаж с алкоголем рухнул в гипермаркете Екатеринбурга

По словам очевидцев, одной из покупательниц осколок попал в лицо, ее доставили в больницу. «Весь стенд с акционным алкоголем разбился, покупательнице попало в нос осколком, и ее увезли на скорой», — рассказала порталу E1.RU очевидица Виктория. Последствия обрушения стеллажа сняли на видео посетители. Судя по кадрам, ущерб от случившегося значительный. В пресс-службе торговой сети «Лента» информацию пока не прокомментировали.



Как сообщалось ранее, автомобиль Porsche разрушил магазин сувениров на Ново-Московском тракте рядом с Екатеринбургом.