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Стеллаж с алкоголем рухнул в гипермаркете Екатеринбурга

В екатеринбургском гипермаркете «Лента» 8 марта обрушился стеллаж с алкогольной продукцией.

По словам очевидцев, одной из покупательниц осколок попал в лицо, ее доставили в больницу. «Весь стенд с акционным алкоголем разбился, покупательнице попало в нос осколком, и ее увезли на скорой», — рассказала порталу E1.RU очевидица Виктория. Последствия обрушения стеллажа сняли на видео посетители. Судя по кадрам, ущерб от случившегося значительный. В пресс-службе торговой сети «Лента» информацию пока не прокомментировали.

Как сообщалось ранее, автомобиль Porsche разрушил магазин сувениров на Ново-Московском тракте рядом с Екатеринбургом.

несчастный случай