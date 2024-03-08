В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

«В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ “Надежда” в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении.
Следственным органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего, а также лица, причастные к совершенному преступлению, сообщает ведомство.