В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

«В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ “Надежда” в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении.