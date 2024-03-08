Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона

«Восьмого марта около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в ведомстве.
Три дрона перехватили на Белгородской областью, а еще один над Курской.
Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.