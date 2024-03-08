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Над Белгородской и Курской областями сбили четыре украинских дрона

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Восьмого марта около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

Три дрона перехватили на Белгородской областью, а еще один над Курской.

Утром Минобороны сообщало, что четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Волгоградской областью. Перед этим ночью над регионом военные сбили 11 БПЛА и еще один — над Белгородской.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.