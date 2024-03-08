Рядом с Воронежской областью сбили 4 украинских БПЛА

В пятницу, 8 марта, около 12:00 по московскому времени была пресечена попытка террористической атаки c применением четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в соседних с Воронежской областью регионах. По информации Минобороны, дежурными средствами ПВО три беспилотника были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью и еще один — над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил места падения двух БПЛА из трех, перечисленных Министерством обороны. В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотники в районе сел Беломестное и Болдыревка.
— Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — заявил Вячеслав Гладков.
Роман Старовойт также прокомментировал информацию о ликвидации БПЛА:
Обновлено. По данным Минобороны, около 13:00 еще два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Белгородской области. Вчера утром в 5:29 в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Сигнал ракетной опасности также поступил в соседних Курской и Белгородской областях. В Воронежской области отбой тревоги дали в 7:40. Позднее стало известно, где были сбиты украинские беспилотники.