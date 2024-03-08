Рядом с Воронежской областью сбили 4 украинских БПЛА

В пятницу, 8 марта, около 12:00 по московскому времени была пресечена попытка террористической атаки c применением четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в соседних с Воронежской областью регионах. По информации Минобороны, дежурными средствами ПВО три беспилотника были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью и еще один — над Курской областью.