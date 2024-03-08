«Силой отбирали телефоны у младших»: Двое подростков грабили детей в Петербурге

В полицию Петербурга 6 марта сразу две женщины заявили об ограблении из 12-летних сыновей. Оказалось, что к этому причастны два 14-летних подростка. Они у дома 105 по Гражданскому проспекту и у дома 32 по улице Бестужевской силой отобрали телефоны у детей и скрылись. Однако уже на следующий день несовершеннолетних задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 7 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома 28 по Заневскому проспекту и у дома 63 корпус 4 по проспекту Металлистов сотрудниками полиции по подозрению были задержаны двое 14-летних подростков, — уточнили в ведомстве.
На парней завели уголовное дело о грабеже. Школьников передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее SPB.KP.RU писал, что карманника со стажем задержали в Петербурге за кражи телефонов у студентов-медиков. Мужчина орудовал в подземном переходе на Пискаревском проспекте, и в основном воровал «Айфоны».