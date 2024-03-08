«Силой отбирали телефоны у младших»: Двое подростков грабили детей в Петербурге

В полицию Петербурга 6 марта сразу две женщины заявили об ограблении из 12-летних сыновей. Оказалось, что к этому причастны два 14-летних подростка. Они у дома 105 по Гражданскому проспекту и у дома 32 по улице Бестужевской силой отобрали телефоны у детей и скрылись. Однако уже на следующий день несовершеннолетних задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.