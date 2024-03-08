Расследование исчезновения 10 лет назад рейса MH370 захотели возобновить

«Если есть убедительные доказательства того, что дело необходимо открыть заново, мы, безусловно, будем рады его возобновить», — заключил Анвар. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе сообщил, что для обсуждения поисковых работы захотели пригласить специалистов американской компании Ocean Infinity. Содействие в возобновлении поисков пообещали оказать власти Австралии.