Открытые переломы, окровавленные лица и испорченный спортинвентарь: Массовый завал лыжниц произошел на гонках в Сочи

В горах Сочи девушки-лыжницы попали в снежную бурю во время соревнований, что привело к сильнейшему завалу. Спортсменки получили серьезные травмы, в том числе открытые переломы рук и ног.
На заснеженных горнолыжных трассах курорта 8 марта проходил массовый заезд лыжниц на Спартакиаде учащихся. Судьи решили не отменять женский старт из-за снегопада. Спортсменки соревновались в жесточайших условиях, что в итоге привело к жутким последствиям. Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».
«Девять девочек увезли на скорой», — рассказал очевидец страшной гонки.
В масс-старте у девушек на первом круге лыжной гонки произошел сильнейший завал. Лыжницы одна за другой теряли контроль над ситуацией и падали посреди трассы, сбивая друг друга. В результате произошедшего спортсменки получили различные травмы.
«В общей сложности примерно 15 человек сошло, девочки получили открытые переломы рук и ног, разодранные лица в кровь», — говорит свидетель произошедшего.
В сети появилось жуткое видео с места события. На кадрах видно, как участницы гонки несутся на лыжах сквозь метель при плохой видимость в горах. Затем падение, еще и еще… Девушки кричали от боли и ужаса, но изменить уже ничего не могли.
Пострадал, конечно же, и спортивный инвентарь: погнутые лыжи, сломанные палки тоже засняли на видео.
«У нас один из тренеров пришел, у него жилетка была в крови. Он просто пришел с огромной пачкой лыж и палок поломанных», — поделился спортсмен из Сочи.
Масс-старт пятнадцатикилометровой гонки классическим стилем среди юношей, к счастью, перенесли на 9 марта.