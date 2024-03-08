Мастер спорта по самбо неожиданно умер в Воронеже

— Опытный наставник и мудрый советчик, он умел мотивировать спортсменов и этим внес неоценимый вклад в развитие спортивного сообщества Воронежской области. Светлая память о Сергее Юрьевиче будет жить в наших сердцах и мы верим, что его наставнический дух сохранится в тех, кого коснулась его мудрость и поддержка, — говорится в сообщении министерства.