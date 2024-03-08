Мастер спорта по самбо неожиданно умер в Воронеже

Министерство физкультуры и спорта Воронежской области в четверг, 7 марта, сообщило о скоропостижной смерти тренера-преподавателя спортивной школы № 33 Сергея Гончарова. Мастер спорта по самбо ушел из жизни на 52-м году. В региональном министерстве выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.
— Опытный наставник и мудрый советчик, он умел мотивировать спортсменов и этим внес неоценимый вклад в развитие спортивного сообщества Воронежской области. Светлая память о Сергее Юрьевиче будет жить в наших сердцах и мы верим, что его наставнический дух сохранится в тех, кого коснулась его мудрость и поддержка, — говорится в сообщении министерства.
В спортивной школе олимпийского резерва № 33 рассказали, что тренер скончался 5 марта.
— Служение спорту, преданность любимому делу наполняли жизнь Сергея Юрьевича яркими событиями, высокими целями, — простились с Сергеем Гончаровым его коллеги и товарищи.
Церемония прощания состоялась 7 марта.