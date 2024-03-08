Теплотрассу прорвало в Ауэзовском районе Алматы

Как уточнили в пресс-службе акимата города, порыв произошел на одном из участков частной теплотрассы.
«Теплотрасса проходит на пересечении улиц Джандосова и проспекта Алтынсарина. В следствии чего теплоноситель поступил в проложенные лотки магистрального трубопровода и подмыл грунт на пересечении улиц Алтынсарина и Абая». Пресс-служба акимата Алматы.
В данное время ведутся восстановительные работы со стороны ТОО «АлТС» на указанном участке. Там образовалась просадка грунта.
Подача отопления и горячего водоснабжения потребителям сохранена, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что пожарные Алматы потушили пожар в торговом центре «Жибек жолы».