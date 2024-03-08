Теплотрассу прорвало в Ауэзовском районе Алматы

«Теплотрасса проходит на пересечении улиц Джандосова и проспекта Алтынсарина. В следствии чего теплоноситель поступил в проложенные лотки магистрального трубопровода и подмыл грунт на пересечении улиц Алтынсарина и Абая». Пресс-служба акимата Алматы.