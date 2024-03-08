Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении

Отмечается, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Они во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники девяти украинских бригад в районах Тоненького, Торецка, Очеретино, Новосёлки Первой, Майорска и Розовки в ДНР.