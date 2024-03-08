Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении

«За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК “Стрела-10”, — говорится в сводке российского военного ведомства за период со 2 по 8 марта.
Отмечается, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Они во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники девяти украинских бригад в районах Тоненького, Торецка, Очеретино, Новосёлки Первой, Майорска и Розовки в ДНР.
«Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.