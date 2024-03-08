ВС России заняли более выгодные позиции на Херсонском направлении

«На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 14-й, 23-й бригад нацгвардии и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревкаь Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отразили две атаки штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ», — сказали в МО РФ.