В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.