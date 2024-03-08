В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР.
«Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО “Град”, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”. Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.