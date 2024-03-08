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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили восемь атак, потери Украины составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР.

«Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО “Град”, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”. Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.