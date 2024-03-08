Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65-й, 72-й, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО “Град”, две боевые машины ЗРК “Стрела-10”, а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании», — отмечает МО РФ.