Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

«Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО “Град”, две боевые машины ЗРК “Стрела-10”, а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании», — отмечает МО РФ.