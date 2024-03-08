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Синоптики предупреждают о возможных паводках в Восточном Казахстане

Специалисты «Казгидромета» предупредили жителей Глубоковского, Шемонаихинского и Алтайского районов о возможных паводках 9−10 марта, сообщает Zakon.kz.

Опасения синоптиков связаны с тем, что в северных и северо-восточных районах ВКО ожидаются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние.

«Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям». РГП «Казгидромет»

Также при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках.

Zakon.kz обратился в департамент по ЧС по Восточно-Казахстанской области с целью узнать, какие меры принимаются в регионе для предотвращения паводков.

В ведомстве ответили, что совместно с местными исполнительными органами 7 марта провели взрывные работы на реке Уба.

«7 марта в Шемонаихинском районе завершены взрывные работы по дроблению льда с целью предотвращения ледовых заторов. В селе Убинка, на реке Уба площадь взрывных работ составила 8700 кв.м. Всего в районе проведены профилактические работы в 3-х населенных пунктах, общая площадь составила 30000 кв.м.».

Ранее мы писали и показывали, как на реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков.