Синоптики предупреждают о возможных паводках в Восточном Казахстане

Опасения синоптиков связаны с тем, что в северных и северо-восточных районах ВКО ожидаются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние.
Также при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках.
Zakon.kz обратился в департамент по ЧС по Восточно-Казахстанской области с целью узнать, какие меры принимаются в регионе для предотвращения паводков.
В ведомстве ответили, что совместно с местными исполнительными органами 7 марта провели взрывные работы на реке Уба.
Ранее мы писали и показывали, как на реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков.