Синоптики предупреждают о возможных паводках в Восточном Казахстане

Опасения синоптиков связаны с тем, что в северных и северо-восточных районах ВКО ожидаются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние.

«Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям». РГП «Казгидромет»