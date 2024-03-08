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При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Источник: © РИА Новости

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. Как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.

Гладков также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.

Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО перехватили несколько украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Курской областями.

В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.