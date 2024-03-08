В Воронеже сгорел третий этаж дома

В пятницу, 8 марта, в 00.27 в Воронеже на улице Красных партизан в Ленинском районе загорелся трехэтажный жилой дом 10×10м. Эпицентр пламени был на самом верху. 24 спасателя на шести пожарных машин тушили третий этаж, в итоге после того, как с огнем справились, он обгорел очень сильно. Крыша рухнула. Полностью с пожаром справились только в 2.02. Пострадавших не было.