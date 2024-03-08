В Воронеже сгорел третий этаж дома

Сразу три крупных пожара случились в Воронежской области менее, чем за сутки.
В пятницу, 8 марта, в 00.27 в Воронеже на улице Красных партизан в Ленинском районе загорелся трехэтажный жилой дом 10×10м. Эпицентр пламени был на самом верху. 24 спасателя на шести пожарных машин тушили третий этаж, в итоге после того, как с огнем справились, он обгорел очень сильно. Крыша рухнула. Полностью с пожаром справились только в 2.02. Пострадавших не было.
Еще два пожара случились вечером в четверг, 7 марта, в Воронежской области. В селе Александровка Панинского района в Садовом переулке загорелся четырехквартирный дом. Пожарных вызвали в 18.26, но огонь удалось полностью ликвидировать только в 22.08, хотя его тушили 12 человек на четырех машинах. Дом сильно поврежден огнем, рухнула крыша.
В Лискинском районе на станции Блочный завод в 17.34 загорелась дача 7×3м. Здесь 10 сотрудников МЧС на трех машинах справились с огнем уже в 17.46. Тем не менее успела рухнуть крыша, пламя сильно повредило комнату 2×3 метра.
И в Панинском, и в Лискинском районе на пожарах обошлось без пострадавших.
Напомним, днем 8 марта в микрорайоне Тепличный горела квартира на седьмом этаже дома, в больницу попала женщина.