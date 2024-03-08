Грузовой поезд насмерть сбил парня в Шымкенте

Тогда же сообщалось, что в Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. Погибли два человека — пассажиры автомобиля. Водителя и трех других пассажиров госпитализировали. По факту было начато досудебное расследование.