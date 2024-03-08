Лыжница из Петербурга пострадала во время масс-старта на Спартакиаде в Сочи

Массовый завал произошел на дистанции 10 км. Лыжницы стали падать друг за другом и сталкиваться. В результате инцидента пострадали десять человек. Среди них жительница Северной столицы. Мать 18-летней девушки рассказала, что дочь получила вывих плеча.
Девять человек попали в больницу. Медики зафиксировали у двух лыжниц открытые переломы рук и ног. Остальные получили травмы лица. Еще 15 лыжниц сошли с дистанции, и гонку прекратили.
По предварительным данным, причиной завала стал снегопад, из-за которого была плохая видимость.