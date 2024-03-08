Комментатор Губерниев резко высказался после массового завала лыжниц в Сочи

«Вопрос: было ли время на адаптацию у спортсменов? Потому что, насколько я понимаю, люди только приехали. Должна быть акклиматизация по высоте. Все эти падения говорят о том, что люди просто трассу не знают, мало тренировок провели там», — цитирует слова Губерниева корреспондент «СЭ».