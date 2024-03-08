Комментатор Губерниев резко высказался после массового завала лыжниц в Сочи

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу массового падения лыжниц на соревнования в Сочи.
«Вопрос: было ли время на адаптацию у спортсменов? Потому что, насколько я понимаю, люди только приехали. Должна быть акклиматизация по высоте. Все эти падения говорят о том, что люди просто трассу не знают, мало тренировок провели там», — цитирует слова Губерниева корреспондент «СЭ».
Он также отметил, что был в ужасе после просмотра видео с места произошедшего.
«Самое главное — кто в такую погоду принял решение бежать? Просто идиоты и сволочи! Они должны ответить перед законом — это здоровье наших детей!», — высказался Дмитрий в интервью «Чемпионату».
Во время соревнований в горах Сочи лыжницы массово начали падать. С дистанции сошли, предварительно, 15 спортсменок. Около десяти из них попали в больницу с различными травмами.